El departamento de Potosí enfrenta una situación epidemiológica tras la confirmación de 31 casos de chikungunya en la localidad de Poco Poco, perteneciente al municipio de Betanzos. Ante este escenario, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se declaró en emergencia sanitaria y movilizó brigadas especializadas para frenar el avance del virus.

El jefe de la Unidad de Epidemiología, Huáscar Alarcón, reveló que el vector Aedes aegypti ha logrado adaptarse a esta región del valle alto potosino. Sobre este hallazgo, la autoridad sanitaria fue contundente:

“En la localidad de Poco Poco del municipio de Betanzos, en la cabecera de valle de Potosí, hemos registrado la presencia del mosquito. Nunca lo tuvimos antes, pero ya está aquí”.

La investigación epidemiológica determinó que el brote se originó a partir de un caso importado de una persona proveniente de Chile con paso previo por Santa Cruz. No obstante, la mayoría de los 31 pacientes actuales son contagios autóctonos, aunque afortunadamente todos se reportan estables y en etapa de recuperación.

Equipos técnicos ya se han desplazado no solo a la comunidad afectada, sino también a municipios como Torotoro y San Pedro de Buena Vista para realizar controles vectoriales. El objetivo principal es verificar si el mosquito ha migrado a otras zonas cálidas del departamento debido a los cambios en el ecosistema local.

Las acciones de respuesta inmediata incluyen la desinfección rigurosa de viviendas y la aplicación de protocolos estrictos de control sanitario en las áreas identificadas. Sin embargo, las autoridades subrayaron que el éxito de la contención depende de que los ciudadanos eliminen recipientes con agua estancada y otros criaderos potenciales.

A nivel nacional, la cifra de contagios de chikungunya ya asciende a 5.371 casos, con Santa Cruz como el epicentro del brote. Con la reciente incursión del virus en Potosí, el mapa de riesgo en Bolivia se amplía, obligando a reforzar la vigilancia en departamentos que antes se consideraban libres de este vector.

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