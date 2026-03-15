La millonaria cifra que Belinda cobró por unos minutos en una fiesta de quince años

Una celebración de XV años en Villahermosa, Tabasco, ha desatado una fuerte controversia tras revelarse los excesivos costos de su cartelera musical. La periodista Pati Chapoy confirmó que Belinda recibió un pago de 5 millones de pesos por una breve intervención en el evento mexicano.

La suma millonaria cubrió únicamente la interpretación de las tradicionales mañanitas y una convivencia privada con la festejada. Bajo una temática de la Gran Manzana, la cantante sorprendió a los asistentes con un saludo al estilo de Marilyn Monroe.

El festejo, organizado por el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, transformó el recinto en una réplica de Nueva York con decoraciones de marcas internacionales. Mientras J Balvin y el grupo Matute amenizaban la noche, el despliegue de recursos generó una ola de críticas en plataformas digitales.

La frase "en Tabasco no se cuenta el dinero, se disfruta" se volvió tendencia ante el evidente contraste con la realidad económica local. Este evento, ya apodado como ‘la fiesta del millón de dólares’, incluyó también la conducción estelar de Galilea Montijo.

El debate público permanece encendido sobre los límites del lujo y la procedencia de los recursos en este tipo de eventos privados. Esta celebración vuelve a poner bajo la lupa la cultura de la opulencia y el gasto desmedido en el sector empresarial mexicano.

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