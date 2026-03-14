Hallan sin vida al segundo pescador desaparecido en Colpa Bélgica

Tras intensas jornadas de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Emilio Camargo, el pescador de 39 años que fue arrastrado por una riada en la zona de Colpa Bélgica en Santa Cruz. El cadáver fue localizado entre matorrales a orillas del río en el municipio de San Pedro, luego de que las persistentes lluvias en Santa Cruz provocaran crecidas críticas en los niveles del agua.

Efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) realizaron el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladaron hasta la morgue municipal de Montero para los procedimientos de ley. En el lugar, familiares de la víctima aguardan para realizar el reconocimiento oficial del hombre que desapareció mientras se encontraba en compañía de un amigo.

A diferencia del fatal desenlace de Camargo, su acompañante logró ser rescatado con vida poco después de que ambos fueran sorprendidos por la fuerza del caudal en Minero. Este trágico suceso se suma a las alertas vigentes en el departamento cruceño debido a las persistentes lluvias que continúan afectando a la región.

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