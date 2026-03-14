Conozca en detalle el vehículo blindado categoría 7 que utilizaba Sebastián Marset

Entre los objetos secuestrados se encuentran 10 avionetas, 54 kilos de marihuana, dos motocicletas, 5 inmuebles, 21 armas de diferentes calibres y 10 vehículos, de los cuales 4 son blindados.
14/03/2026 14:06
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El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó los pormenores de todos los operativos realizados en torno a la captura de Sebastián Marset, donde se realizó una afectación de más de $us 15 millones.
Entre los objetos secuestrados se encuentran 10 avionetas, 54 kilos de marihuana, dos motocicletas, 5 inmuebles, 21 armas de diferentes calibres y 10 vehículos, de los cuales 4 son blindados.
El viceministro Paredes resaltó que uno de los vehículos, en el que se transportaba Sebastián Marset, tenía una protección categoría B7 de blindaje.
Estas son las características clave de un blindaje B7:
Según Alpine Armoring, empresa encargada de ofertar al mercado este tipo de vehículos, estos motorizados son utilizados especialmente por agencias de seguridad, jefes de Estado o en zonas de alto riesgo de secuestro y atentados.
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