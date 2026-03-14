Conozca en detalle el vehículo blindado categoría 7 que utilizaba Sebastián Marset

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó los pormenores de todos los operativos realizados en torno a la captura de Sebastián Marset, donde se realizó una afectación de más de $us 15 millones.

Entre los objetos secuestrados se encuentran 10 avionetas, 54 kilos de marihuana, dos motocicletas, 5 inmuebles, 21 armas de diferentes calibres y 10 vehículos, de los cuales 4 son blindados.

El viceministro Paredes resaltó que uno de los vehículos, en el que se transportaba Sebastián Marset, tenía una protección categoría B7 de blindaje.

Estas son las características clave de un blindaje B7:

Según Alpine Armoring, empresa encargada de ofertar al mercado este tipo de vehículos, estos motorizados son utilizados especialmente por agencias de seguridad, jefes de Estado o en zonas de alto riesgo de secuestro y atentados.

Resistencia balística: Soporta impactos de balas perforantes (AP) calibre 7.62x51 mm, 5.56x45 mm y proyectiles .50 Browning calibre .50" a larga distancia.

Protección total (360°): El blindaje cubre el habitáculo por completo, incluyendo el techo, piso (contra granadas), puertas, pilares, bisagras y blindaje opaco (acero balístico) y transparente (vidrios).

Materiales: Cristales blindados multicapa (69 a 76 mm de espesor) y placas de acero de alta resistencia que cubren las superficies originales.

Componentes adicionales Refuerzo en la suspensión y frenos para soportar el peso extra, llantas con inserciones de rodamiento (run-flat), sistema de protección de tanque de combustible y protección antisabotaje del escape.

Mira la programación en Red Uno Play