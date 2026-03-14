"Llegó a una cárcel de máxima seguridad": Gobierno confirma la llegada de Marset a Estados Unidos

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, ratificó que el narcotraficante uruguayo "llegó a una cárcel de máxima seguridad" tras confirmarse su arribo a Estados Unidos.

Esta transferencia marca el cierre de una fase crítica de búsqueda internacional, situando al cabecilla bajo custodia del sistema penitenciario estadounidense.

En paralelo a este traslado, el Gobierno boliviano consolidó una afectación de 15 millones de dólares a la red criminal de Marset. Según el último balance al 3 de marzo, la estructura logística del grupo ha sido desmantelada casi en su totalidad mediante operativos estratégicos.

Las fuerzas del orden lograron el secuestro de 16 avionetas y cinco inmuebles de lujo que servían como centros de operación para la red. Además, se incautaron 10 vehículos, destacando una unidad con blindaje nivel 7, y un arsenal compuesto por 21 armas de fuego.

El daño económico incluye también el decomiso de 54 kilos de marihuana, valorados en 54 mil dólares dentro del mercado ilícito. Estas acciones operativas, descritas por las autoridades como "casi perfectas", anularon el músculo financiero que sostenía la fuga del ahora detenido.

La intervención culminó con la aprehensión de ocho personas vinculadas directamente a la organización en distintas fases del despliegue. Cuatro implicados fueron capturados en el primer operativo, mientras que el resto cayó durante las intervenciones posteriores de la policía.

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