Rescate en Sacaba: Interceptan camión que transportaba a 40 cachorros hacinados en cajas y bolsas

Un operativo de control rutinario liderado por Pofoma en el municipio de Sacaba logró el rescate de 40 canes que sufrían condiciones extremas de maltrato. Los animales eran trasladados de forma clandestina hacia el Trópico de Cochabamba, donde se pretendía su comercialización ilegal.

El teniente Lech Guizada de Pofoma, informó que identificaron un vehículo con los cachorros ocultos en la parte posterior. “Hemos identificado un vehículo que estaba trasladando alrededor de 40 canes en yutes y cajas; los cachorros estaban hacinados, sin agua ni alimento”, detalló la autoridad.

La inspección reveló que muchos de los animales son aún lactantes y se encontraban amarrados dentro de costales, dificultando su respiración. Según Guizada, tras ser liberados y asistidos, los perros recibieron los primeros cuidados: “Se les ha dado agua y alimento, han comenzado a caminar”.

Debido a la forma en que estaban ocultos entre la carga, la policía no pudo identificar de forma inmediata al dueño del cargamento. Ante esta situación, el Teniente aseguró que los animales serán puestos a buen recaudo: “Los trasladaremos a Zoonosis para que tengan atención médico-veterinaria”.

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