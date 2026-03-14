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Comunarios levantan el bloqueo en la ruta Santa Cruz-Argentina, tras la llegada de ayuda de la Gobernación

Camacho y las autoridades nacionales, departamentales y municipales firmaron un acta de compromiso de cuatro puntos que fue aprobada por unanimidad.

Naira Menacho

14/03/2026 19:28

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Comunarios de Abapó levantaron el bloqueo sobre la carretera que conecta Santa Cruz con Camiri luego de que el gobernador, Luis Fernando Camacho, llegara hasta el lugar para atender sus demandas. 

Camacho y su comitiva llegaron en horas de la tarde de este sábado, luego de visitar la zona norte del departamento, municipio de San Pedro.

En el inicio del bloqueo, los comunarios solicitaban la presencia de autoridades para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias y sobre todo ayuda humanitaria para las familias afectadas. 

En este sentido, el gobernador informó que se despachará la maquinaria de la Gobernación a las zonas afectadas por las inundaciones, además de entregar ayuda a los damnificados. 

Camacho y las autoridades nacionales, departamentales y municipales firmaron un acta de compromiso de cuatro puntos que fue aprobada por unanimidad.

 

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