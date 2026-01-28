La llegada de Eliaquim Mangala a Oriente Petrolero ha generado gran expectativa en el fútbol boliviano. Su representante, Guillaume Jouberjean, brindó detalles sobre cómo se concretó el arribo del defensor francés al club cruceño para la presente temporada.

En entrevista con El Mañanero de la Red Uno, Jouberjean aseguró que el fichaje se cerró sin mayores complicaciones.

“Todo fue muy fácil, fue una de las contrataciones más fáciles a nivel de negociación”, afirmó, explicando que Mangala se interesó rápidamente cuando conoció la historia y el proyecto del club.

El representante destacó que el factor económico no fue determinante para la decisión del jugador.

“El económico en ningún caso fue un problema. No ha venido aquí por un tema económico, al contrario, aceptó de una la propuesta de Oriente”, señaló, remarcando que incluso hay futbolistas del medio local que perciben salarios más altos.

Jouberjean también resaltó el peso que tuvo la hinchada refinera en la elección de Mangala.

“Hoy día lo que él más estaba buscando era un club donde había afición, donde había el calor, y esto fue determinante”, indicó, añadiendo que el jugador rechazó ofertas mejor remuneradas porque provenían de clubes con estadios vacíos.

Finalmente, el representante subrayó la humildad y capacidad de adaptación del defensor francés.

“Creo que es una persona muy humilde y muy inteligente para adaptarse al contexto local”, afirmó, confirmando además que el contrato ya está firmado y que Mangala jugará en Oriente Petrolero hasta diciembre, por toda la temporada.

