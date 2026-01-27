TEMAS DE HOY:
Deportes

Brasil presenta su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes 2029

La Confederación de ese país asegura estar preparada para el desafío, luego de ser organizadora del Mundial 2014. 

Martin Suarez Vargas

27/01/2026 15:26

Captura de video del promocional del Mundial de Clubes 2025.
Brasil.

Brasil confirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes 2029. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, considera que su país está apto para ello y su campaña la inició el lunes por la noche en el evento por los 10 años como presidente de Alejandro Domínguez al frente de Conmebol, donde asistió Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Samir Xaud, presidente de la CBF, además de Lula Da Silva, presidente de Brasil, y Carlos Ancelotti, DT de Brasil, juntos hicieron la solicitud al presidente de la FIFA.

Aseguran que el tema requiere de mucha conversación y muchos ajustes, pero Brasil afirma estar preparada luego de haber sido sede del Mundial 2014. Además, se alista para ser sede del Mundial femenino 2027.

