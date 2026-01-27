¿Qués sucedió? La razón por la que los equipos mexicanos dejaron de jugar la Libertadores

Los equipos mexicanos tuvieron una presencia importante en los torneos organizados por la Conmebol, especialmente en la Copa Libertadores, donde participaron como invitados desde 1998 hasta 2016. Además, México también estuvo presente en la Copa Sudamericana entre 2005 y 2008, periodo en el que Pachuca incluso logró coronarse campeón en 2006.

Sin embargo, la participación mexicana en la Copa Sudamericana se cortó tras la edición de 2008. La salida no fue una decisión colectiva voluntaria de México, sino que respondió a determinaciones administrativas de la Concacaf y a problemas de calendario. En 2009, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tenía previsto inscribir a Monterrey y Puebla en la Sudamericana, pero la Concacaf canceló esa participación, argumentando que los clubes debían enfocarse en la Liga de Campeones de la Concacaf.

En cuanto a la Copa Libertadores, la relación entre México y el torneo tuvo dos momentos clave. En 2009, Chivas de Guadalajara y San Luis se retiraron del certamen por un brote de gripe A (H1N1). Las delegaciones sudamericanas se negaron a viajar a México por razones sanitarias, por lo que la FMF decidió retirar a sus clubes de ese torneo específico.

El retiro definitivo de los equipos mexicanos de la Libertadores ocurrió en noviembre de 2016. La Liga MX anunció que no participaría en la edición 2017 debido a un cambio en el formato y calendario del torneo sudamericano, que se extendió durante todo el año (febrero-noviembre), lo que chocaba con el calendario de la Liga MX y otras competiciones de Concacaf. Por ello, la última participación regular de clubes mexicanos en la Libertadores fue en 2016.

La principal razón detrás de la salida de México de los torneos sudamericanos fue el conflicto de fechas entre la estructura de la Conmebol y el calendario de la Liga MX. Aunque la Conmebol y la FMF dejaron abierta la posibilidad de un regreso si se armonizaban los calendarios, hasta ahora no se ha concretado.

