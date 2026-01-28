TEMAS DE HOY:
Exdiputada Laura Rojas Sebastián Vespa Montero Accidente a los Yungas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hallan cuerpo de un joven con signos de violencia en Cochabamba

La Felcc y el IDIF levantaron el cuerpo de un joven con signos de violencia en la avenida Villazón. La Fiscalía investiga el caso.

Cristina Cotari

28/01/2026 13:23

Personal de la Felcc y del IDIF levantan un cadáver en la av. Villazón: Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

La mañana de este miércoles, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó el levantamiento legal del cuerpo de un joven en la avenida Villazón, cerca del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) en Cochabamba.

El cuerpo, de aproximadamente 20 a 25 años, fue encontrado tendido sobre la acera en el sector de la rotonda, con rastros de sangre en el rostro y en el pretil, lo que hace presumir que pudo haber sido víctima de un hecho violento.

“Se está investigando recién”, indicó el fiscal asignado, quien confirmó que se realizó el procesamiento del lugar del hecho pero evitó brindar más detalles en esta etapa.

 

 

Los restos fueron llevados a la morgue del IDIF para la realización de la autopsia médico legal, que permitirá establecer la causa exacta de la muerte. Se estima que el joven llevaba varias horas fallecido antes de ser hallado.

La Policía no descarta ninguna hipótesis y mantiene abierta la investigación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD