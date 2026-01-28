Hallan cuerpo de un joven con signos de violencia en Cochabamba

La mañana de este miércoles, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó el levantamiento legal del cuerpo de un joven en la avenida Villazón, cerca del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) en Cochabamba.

El cuerpo, de aproximadamente 20 a 25 años, fue encontrado tendido sobre la acera en el sector de la rotonda, con rastros de sangre en el rostro y en el pretil, lo que hace presumir que pudo haber sido víctima de un hecho violento.

“Se está investigando recién”, indicó el fiscal asignado, quien confirmó que se realizó el procesamiento del lugar del hecho pero evitó brindar más detalles en esta etapa.

Los restos fueron llevados a la morgue del IDIF para la realización de la autopsia médico legal, que permitirá establecer la causa exacta de la muerte. Se estima que el joven llevaba varias horas fallecido antes de ser hallado.

La Policía no descarta ninguna hipótesis y mantiene abierta la investigación.

