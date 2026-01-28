Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el lado sur de la laguna Alalay en Cochabamba

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en el lado sur de la laguna Alalay, en inmediaciones de la avenida del Circuito Bolivia, en la ciudad de Cochabamba. El cuerpo se encontraba en plena vía pública y alarmó a los vecinos, quienes llamaron a la Policía para que se haga cargo del caso.

De acuerdo con las primeras versiones, se presume que la víctima habría sido atropellada, aunque hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial de las causas del deceso.

Al lugar llegó personal de la Estación Policial Integral (EPI) 5 para resguardar la escena y evitar que terceros alteren el área mientras avanza la investigación. Los uniformados solicitaron la presencia de la División Homicidios y de la Fiscalía para realizar el levantamiento legal del cuerpo.

La identidad de la víctima no fue revelada y se espera que los peritos puedan determinar las circunstancias de su muerte a través de la autopsia legal y el análisis de cámaras del sector.

Vecinos señalaron que la vía suele ser utilizada por ciclistas y transeúntes durante la madrugada y pidieron mayor control en horarios nocturnos. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis por el momento.

Mira la programación en Red Uno Play