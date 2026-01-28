TEMAS DE HOY:
Roban a empresario que prometió auto a padres con bebés que usan oxígeno

La exposición mediática del caso habría vulnerado la seguridad del empresario, quien lamentó el suceso en redes sociales.

Ximena Rodriguez

27/01/2026 22:15

El filátropo mantiene su promesa de ayudar a la pareja de padres, pese al robo. Foto: El Heraldo de México.
México

El empresario y creador de contenido Heriberto Vargas denunció a través de sus plataformas digitales que fue víctima de un violento asalto dentro de sus oficinas. Según el reporte, sujetos desconocidos irrumpieron en su lugar de trabajo para sustraer dinero en efectivo de manera ilegal.

 

 

Este incidente ocurre apenas días después de que Vargas se hiciera viral por prometer un automóvil a una pareja que cargaba tanques de oxígeno para sus bebés.

 

"Personas desconocidas ingresaron y sustrajeron dinero en efectivo", detalló el afectado al compartir la lamentable noticia con sus seguidores.

 

A pesar del golpe económico y emocional, el empresario aseguró que mantendrá su compromiso de apoyar a la familia que conmovió a la capital. El acto delictivo no frenará sus planes de ayuda, demostrando que su labor social prevalece frente a la inseguridad actual.

