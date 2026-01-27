La golpearon y le cortaron el cabello: Boliviana denuncia secuestro y tortura por parte de dos mujeres en Brasil  

La Policía Federal de Brasil investiga un brutal ataque contra una ciudadana boliviana que habría sido trasladada bajo engaños hasta el estado de Rondonia. En este contexto, dos profesionales de la salud brasileñas fueron aprehendidas por su presunta responsabilidad en delitos de secuestro, tortura física y violencia psicológica.

Según los informes oficiales, la víctima permaneció retenida en un inmueble apartado donde sufrió agresiones incluso en presencia de su hijo menor de edad. Las investigaciones preliminares apuntan a un conflicto personal motivado por celos, tesis respaldada por imágenes difundidas en redes sociales donde se documenta el vejamen.

La denominada "Operación Bisturí", autorizada por el Juzgado de Porto Velho, permitió recolectar evidencias físicas y mechones de cabello que ya son sometidos a peritajes científicos. Aunque inicialmente las autoridades consideraron a las sospechosas como prófugas, su defensa técnica sostuvo que ambas se presentaron voluntariamente ante la justicia.

El proceso judicial iniciado el pasado 14 de enero continúa su curso para determinar si existen otros cómplices involucrados en la logística del traslado fronterizo. Por ahora, las órdenes de detención preventiva se mantienen firmes mientras se esclarece el alcance total de la participación de las galenas en este hecho.

