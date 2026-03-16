Pedro Pascal apareció en los Óscar con nuevo look y luce irreconocible (FOTOS)

La noche más esperada del cine tuvo un protagonista inesperado: Pedro Pascal. El actor, quien se desempeñó como uno de los presentadores de la 98° edición de los Premios de la Academia, capturó todas las miradas al llegar a la alfombra roja con un radical cambio de look.

Conocido por su carisma y su característico bigote, Pascal apareció completamente afeitado, dejando atrás uno de sus sellos más icónicos. La ausencia del bigote generó un revuelo inmediato entre fanáticos y usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en comentar el nuevo estilo del protagonista de The Last of Us y The Mandalorian.

Pedro Pascal se sacó su icónico bigote (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

Apenas puso un pie en la alfombra roja, los flashes de las cámaras captaron cada detalle de su aparición, mientras los comentarios elogiosos sobre su imagen se multiplicaban en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

Entre los mensajes más repetidos destacaron: “¡Sin bigote es otra persona!”, “Pedro Pascal siempre sorprende” y “El rey de la alfombra roja”.

Según expertos en moda, el cambio de imagen no solo renovó su estilo, sino que también lo hizo lucir más joven y elegante, consolidando a Pedro Pascal como uno de los hombres más admirados de la noche.

Pedro Pascal se sacó su icónico bigote (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

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