Acribillado con 48 disparos en el barrio Chiquitano era prófugo de la justicia brasileña

El municipio de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, fue escenario de un violento crimen donde Alexander P., un ciudadano brasileño de 29 años, perdió la vida tras recibir 48 impactos de bala. Las investigaciones preliminares, realizadas en coordinación con autoridades de Brasil, señalan que el fallecido era un presunto integrante del Primer Comando de la Capital (PCC).

El director de la FELCC, Cnel. Gilmar Valencia, informó que el hecho se suscitó el 23 de enero aproximadamente a las 04:00 a.m. por inmediaciones del Barrio Chiquitano.

"El hombre se habría dado a la fuga el 05 de mayo del 2024 en Brasil donde cumplía detención preventiva por tráfico de sustancias controladas y asociación criminal, existiendo en su contra un mandamiento de captura vigente", explicó la autoridad.

Tras la intervención policial, la autopsia de ley confirmó la brutalidad del ataque mediante el uso de proyectiles calibre 22.

