Un estremecedor caso de violencia sexual conmocionó al municipio de Independencia, en el departamento de Cochabamba. Una adolescente de 17 años se debate entre la vida y la muerte en la unidad de Terapia Intensiva tras haber sido violada por su vecino, un hecho que derivó en un embarazo y la posterior pérdida del feto en circunstancias que aún se investigan.

El hallazgo y la denuncia

Aunque el vejamen ocurrió el pasado 2 de marzo en la localidad de Angostura, el caso salió a la luz recién la madrugada de este 16 de marzo. La joven fue trasladada de emergencia al hospital de Independencia tras sufrir un desmayo repentino. Fue en el centro médico donde los doctores descubrieron que la menor estaba embarazada, activando de inmediato los protocolos de protección.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Cnel. Marcelo Núñez, informó que la denuncia formal se consolidó tras el reporte hospitalario:

"La víctima es una menor de 17 años y el denunciado es su propio vecino. Ella fue trasladada al Hospital Germán Urquidi en la ciudad de Cochabamba, donde se encuentra actualmente en estado crítico", señaló Núñez.

Estado de salud reservado

La situación médica de la adolescente es delicada. Tras el desmayo, se confirmó la pérdida del bebé, pero las causas exactas del deceso fetal y del deterioro físico de la joven están bajo análisis pericial.

Complicaciones: Los informes médicos preliminares indican la presencia de un coágulo en el cerebro , el cual podría ser la causa del desmayo o una consecuencia del trauma sufrido.

Investigación: La Felcv espera los resultados del examen forense para determinar si la pérdida del embarazo fue provocada o consecuencia del estado de salud de la menor.

Captura del agresor

La Policía actuó con celeridad tras conocerse el hecho, logrando la aprehensión del vecino sindicado como el autor del abuso. El sujeto ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, a la espera de su audiencia de medidas cautelares por el delito de violación a infante, niña, niño o adolescente.

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