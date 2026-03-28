Una adolescente de 14 años y su bebé luchan por sus vidas en terapia intensiva tras cesárea de emergencia

Un dramático caso conmociona a la comunidad de Capinota y a los servicios de salud de Cochabamba. Una adolescente de 14 años se encuentra en estado de coma tras ser trasladada de emergencia desde su municipio hasta el Hospital Maternológico "Germán Urquidi", donde permanece en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) junto a su bebé.

El director del nosocomio, el Dr. José Antonio Pardo, informó que la menor fue encontrada por sus allegados en estado de inconsciencia y convulsionando dentro de su habitación. Ante la gravedad del cuadro, fue derivada de inmediato al centro de tercer nivel en la ciudad.

Estado crítico y signos de intoxicación

Tras los exámenes de rigor, los médicos detectaron una situación de extrema gravedad que obligó a una intervención inmediata:

Hemorragia cerebral: La tomografía reveló una hemorragia intraparenquimatosa que mantiene a la paciente en estado de coma.

Signos de envenenamiento: La joven presentaba sialorrea (salivación excesiva) y otros síntomas que sugieren la ingesta de alguna sustancia tóxica o veneno, extremo que está bajo investigación.

Cesárea de emergencia: Debido a que el feto de 27 semanas (seis meses y medio) presentaba sufrimiento fetal y la madre registraba una presión arterial peligrosamente elevada, se procedió a la cirugía para intentar salvar la vida del recién nacido.

Investigación en curso

El caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dado que se desconoce la identidad de la pareja de la menor y los detalles del entorno familiar. Hasta el momento, el estado de salud de ambos es reservado, mientras el equipo médico trabaja para estabilizar la hemorragia de la madre y asistir al bebé prematuro.

Las autoridades buscan determinar las causas exactas que llevaron a la adolescente a esta situación y si existió presión o factores externos que derivaron en la presunta intoxicación.

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