Llueve en Santa Cruz: ¿Continuarán las precipitaciones este sábado?

Una fuerte lluvia cae la noche de este viernes en Santa Cruz de la Sierra, donde la temperatura actual es de 23 grados. Las precipitaciones, que se intensificaron en las últimas horas, ya generan complicaciones en el tráfico, especialmente en zonas como Equipetrol.

Durante la jornada, la máxima alcanzó los 29 grados, mientras que se prevé una mínima de 20 grados en las próximas horas.

En el eje troncal, las precipitaciones también se hacen sentir. En La Paz, la temperatura actual es de 9 grados con lluvias y se espera que descienda hasta los 4 grados. En Cochabamba, el termómetro marca 13 grados y la mínima llegará a los 10, también con presencia de lluvias.

Para este sábado en Santa Cruz, el pronóstico indica que las lluvias continuarán durante las primeras horas del día, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29. Hacia la tarde, se prevé una leve mejora en las condiciones climáticas, aunque el cielo permanecerá nublado. Por la noche, la temperatura oscilará entre los 22 y 28 grados.

Sin embargo, el panorama mejora para el domingo, cuando se espera el retorno del sol, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30. Las condiciones estables se mantendrán el lunes y martes, con temperaturas que alcanzarán los 31 y 32 grados respectivamente.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las lluvias, especialmente por posibles acumulaciones de agua y el tráfico en zonas críticas de la ciudad.

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