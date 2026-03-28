Denuncia de biocidio: Hallan al menos 25 cueros de presuntos perros en Achachicala

Vecinos de la zona Achachicala, en la ciudad de La Paz, denunciaron el hallazgo de al menos 25 cueros que presumiblemente pertenecerían a perros, situación que ha generado alarma e indignación en el sector.

El hecho fue reportado en la avenida Chacaltaya, donde los restos fueron encontrados hace aproximadamente una semana.

Sospechan de maltrato animal

El presidente de la zona, José Luis Mercado, expresó la preocupación de los vecinos y señaló que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar.

“Hace una semana han aparecido estos restos… presumimos que son de perros y que alguna persona está desollando a estos animales”, denunció.

Indicó además que ya se realizaron reportes a las autoridades, pero hasta el momento no hubo respuesta.

Riesgo sanitario y preocupación

Los vecinos también alertaron sobre el riesgo para la salud pública, debido a la presencia de restos en descomposición y el mal olor en el lugar.

Asimismo, denunciaron que perros callejeros llegan al sitio para consumir los restos, lo que agrava la situación.

“El olor es fétido y genera preocupación e indignación”, señalaron

Evidencias apuntan a canes

Según los testimonios, las características del pelaje encontrado coinciden con el de perros y no con animales destinados al consumo.

“Hemos evidenciado pelaje de color negro, distinto al de ganado… los mismos perros vienen a llevar estos restos”, afirmaron vecinos.

Piden acción de autoridades

Los habitantes exigieron la intervención de instituciones como la Policía, el Ministerio Público y Pofoma, recordando que los animales están protegidos por la Ley 700 contra el maltrato.

“Pedimos que se haga justicia… los animales son parte de la familia”, reclamaron.

Además, señalaron que en el sector también se reporta la desaparición de perros callejeros, lo que incrementa las sospechas.

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