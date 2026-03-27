Aguirre propone una Vicegobernación articuladora y cercana a las provincias

La candidata a vicegobernadora por la agrupación Libre, Paola Aguirre, delineó las principales tareas que impulsará desde su despacho en caso de que la población cruceña respalde en las urnas su candidatura y la de Juan Pablo Velasco a la Gobernación, en las elecciones del próximo 19 de abril.

En contacto con Red Uno, Aguirre afirmó que su propuesta apunta a “poner la institución al servicio del ciudadano”, con un programa centrado en educación, salud y mantenimiento de caminos, áreas que son clave para que la Gobernación ejerza plenamente sus competencias.

“La lucha contra el centralismo se debe abordar desde el día uno para poder traer al departamento los recursos que esta gestión necesita”, sostuvo.

La candidata explicó que el rol de la Vicegobernación estará enfocado en tres ejes. El primero, la articulación entre el Ejecutivo departamental y la Asamblea Legislativa, que este año tendrá una conformación inédita con cinco bancadas.

El segundo eje apunta a convertir la Vicegobernación en una “puerta de entrada” para las provincias, en un contexto en el que, según señaló, las subgobernaciones han quedado reducidas a instancias burocráticas.

Finalmente, el tercer eje está vinculado a la educación, donde plantea recuperar la institucionalidad autonómica. Aguirre recordó que, en su etapa como asambleísta departamental, impulsó la ley de currícula regionalizada.

“Buscamos recuperar la competencia en educación, garantizar el desayuno escolar y que la Gobernación retome la tuición de lo que era el Seduca, hoy Dirección Departamental de Educación”, explicó.





Mira la programación en Red Uno Play