Euforia en Santa Cruz: Juan Pablo Velasco vibró con el triunfo de "La Verde" ante Surinam

La noche cruceña se tiñó de verde y fervor patriótico tras la sufrida pero vital victoria de la Selección Boliviana frente a Surinam. En un encuentro que mantuvo en vilo a todo el país por ser el debut en la fase de repechaje, el candidato a la gobernación, Juan Pablo Velasco, se sumó a los cientos de ciudadanos que se congregaron para apoyar al equipo nacional.

El ambiente, cargado de tensión durante los 90 minutos, estalló en júbilo con el pitazo final. Velasco, vestido con la camiseta de la selección y rodeado de seguidores en plena calle, celebró el resultado con la efusividad propia de un hincha más, compartiendo abrazos y cánticos con quienes se encontraban en el lugar.

"Siempre lo logramos"

A través de sus redes sociales, el candidato reflejó el sentimiento de la jornada, destacando la resiliencia del fútbol boliviano. "¡Nunca es fácil para los bolivianos!, aún así, siempre lo logramos ¡Viva Bolivia!", publicó Velasco, acompañando su mensaje con las etiquetas del partido y su campaña a la Gobernación.

Las imágenes captadas durante el festejo muestran una masiva concurrencia de familias y jóvenes que, entre banderas y pantallas gigantes, celebraron el primer paso de Bolivia en este camino crítico hacia la clasificación.

Con este resultado, la selección toma aire y esperanza, mientras que en la capital cruceña, la victoria se sintió no solo como un logro deportivo, sino como un momento de unidad en las calles.

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