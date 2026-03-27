"Ganó la esperanza": El emotivo mensaje de Rodrigo Paz tras la victoria de la Verde ante Surinam

La victoria de Bolivia por 2-1 ante Surinam ha desatado una ola de optimismo generalizado, liderada por el presidente Rodrigo Paz y su equipo cercano de colaboradores. El mandatario, quien siguió el encuentro minuto a minuto, celebró este avance como un hito estratégico en la ruta de la selección nacional hacia la próxima cita mundialista.

A través de sus canales oficiales, Paz subrayó que este triunfo trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de resiliencia para toda la nación.

"Hoy no ganó solo una selección, ganó la esperanza de todo un país que nunca dejó de creer, incluso cuando era difícil", afirmó el presidente al destacar la entrega de los jugadores.

El mensaje presidencial también incluyó un agradecimiento directo a la Federación Boliviana de Fútbol por devolver la ilusión al país después de más de tres décadas de intentos fallidos. En su emotiva declaración, Paz sentenció que "ser boliviano es levantarse e insistir", cerrando así una jornada que fortalece el espíritu de unidad nacional en torno al sueño mundialista.

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