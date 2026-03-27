Mikaela Malky cerró la gala con una apuesta arriesgada y dividió al jurado

Para cerrar la gala de este jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Mikaela Malky, quien subió al escenario con una propuesta desafiante junto a su equipo, liderado por Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

Una apuesta distinta

Mikaela interpretó “La Perla” de Rosalía junto a Yahritza y su Esencia, en una versión que buscó explorar matices suaves y momentos de mayor intensidad.

La propuesta destacó por su intención artística, aunque no terminó de consolidarse.

Las devoluciones del jurado

El primero en pronunciarse fue Marco Veizaga, quien valoró los contrastes en la interpretación:

“Me gustaron las partes suaves y las que suben de energía, eso permite emocionarnos”.

Sin embargo, Tito Larenti fue más crítico:

“La versión está buena, pero esta no fue tu noche. Sentí que no llegaste a algunas notas, aunque valoro que hayas ido por una voz más natural”.

En la misma línea, Diego Ríos observó aspectos técnicos:

“La canción está bien musicalmente, pero no así como fue cantada. Estuvo plana en algunos momentos, no me gustó mucho”.

Finalmente, Alenir Echeverría destacó la necesidad de evolución:

“La entrada no me gustó, luego mejoró. Hay que encontrar una voz completamente tuya y seguir trabajando el tono”.

Puntaje y balance

Tras la evaluación, Mikaela obtuvo un promedio de 5.3, una de las notas más bajas de la gala, aunque suficiente para mantenerse en una posición competitiva en la tabla general.

Autocrítica y compromiso

Tanto Mikaela como su coach, Juanpi Ojeda, agradecieron las devoluciones del jurado y aseguraron que continuarán trabajando para mejorar en las próximas presentaciones.

Un cierre con tensión

La gala cerró con una presentación que dejó sensaciones encontradas.

Porque en esta competencia no solo se trata de arriesgar, sino de lograr que cada apuesta conecte.

Y esta vez, Mikaela dejó claro que aún tiene camino por recorrer, pero también mucho por demostrar.

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