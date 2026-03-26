Va por buen camino, pero debe pulir detalles: así evaluaron a Enrique Cuellar

La competencia sigue avanzando en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y esta vez fue el turno de Enrique Cuéllar, quien llegó al escenario con una propuesta cargada de ritmo.

El participante interpretó “Mejor que ayer” de Diego Torrez, apostando por un estilo más cercano a su identidad artística.

Una presentación con luces y sombras

El jurado coincidió en que Enrique mostró avances y mayor comodidad en el escenario, aunque la presentación no estuvo exenta de errores.

La respiración volvió a ser uno de los puntos más observados, especialmente en los momentos finales de la canción.

Evaluación del jurado

Tito Larenti valoró el esfuerzo, pero fue crítico con la propuesta:

“No encuentro una gran nueva versión… y te caíste varias veces, hay que trabajar mucho la respiración”.

Por su parte, Diego Ríos destacó el camino elegido:

“Ese es tu estilo, me gustó que nos hiciste caso”.

Marco Veizaga apuntó a la energía escénica:

“Le faltó más ritmo y ensayar de principio a fin”.

Finalmente, Alenir Echeverría remarcó el desgaste vocal:

“No fue de menos a más, te fuiste quedando sin aire”.

Puntaje y autocrítica

Tras la evaluación, Enrique Cuéllar obtuvo un promedio de 5.3, posicionándose en un nivel intermedio de la competencia.

El participante reconoció sus errores, especialmente en la respiración, y aseguró que trabajará para mejorar.

Trabajo en equipo

Sus coaches, Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda, admitieron que es un aspecto en proceso.

“Vienen con hábitos de mala respiración y cuesta corregirlos, pero estamos trabajando”, explicó Lilibeth.

Mira la programación en Red Uno Play