Todo listo: ellos son los protagonistas de esta noche en Duelo de Voces

La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche, cuatro nuevos participantes subirán al escenario con presentaciones que prometen conquistar al público… y convencer a un jurado cada vez más exigente.

¿Quiénes cantan hoy?

Los elegidos para esta gala son:

Luis Urgel

Noelia Barrientos

Enrique Cuéllar

Kevin Córdova

Cada uno representa a un equipo distinto, lo que convierte la jornada en un verdadero choque de estilos y talentos.

Equipos en competencia

La batalla se intensifica entre los equipos liderados por:

Franklin Trigo y Maisa Roca

Jesús Oliva y David Dionich

Carlos Pérez y Vanessa Añez

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

Cada presentación suma puntos clave para escalar en la tabla o quedar en riesgo.

Así quedó la última gala

La jornada anterior dejó resultados que ya marcan tendencia:

Andrés Gonzales : 6,0 (mejor puntaje)

: 6,0 (mejor puntaje) Sarahni Paniagua : 5,8

: 5,8 Ronny Rojas : 5,3

: 5,3 Casandra Tello: 3,8 (puntaje más bajo)

El nivel es alto, pero los jueces no están dispuestos a dejar pasar errores.

¿Cuándo ver el programa?

La cita es hoy a las 20:45 por Red Uno y sus plataformas digitales.

Todo está listo: luces, escenario y talento en juego.

La gran pregunta es: ¿quién se robará la noche y quién quedará en la cuerda floja?

Mira la programación en Red Uno Play