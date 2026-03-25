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La gran batalla

Todo listo: ellos son los protagonistas de esta noche en Duelo de Voces

El reality musical entra en una fase clave y los participantes prometen shows llenos de emoción, talento y mucha presión en el escenario.

Silvia Sanchez

25/03/2026 20:27

Todo listo: ellos son los protagonistas de esta noche en Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche, cuatro nuevos participantes subirán al escenario con presentaciones que prometen conquistar al público… y convencer a un jurado cada vez más exigente.

¿Quiénes cantan hoy?

Los elegidos para esta gala son:

  • Luis Urgel
  • Noelia Barrientos
  • Enrique Cuéllar
  • Kevin Córdova

Cada uno representa a un equipo distinto, lo que convierte la jornada en un verdadero choque de estilos y talentos.

Equipos en competencia

La batalla se intensifica entre los equipos liderados por:

  • Franklin Trigo y Maisa Roca
  • Jesús Oliva y David Dionich
  • Carlos Pérez y Vanessa Añez
  • Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

Cada presentación suma puntos clave para escalar en la tabla o quedar en riesgo.

Así quedó la última gala

La jornada anterior dejó resultados que ya marcan tendencia:

  • Andrés Gonzales: 6,0 (mejor puntaje)
  • Sarahni Paniagua: 5,8
  • Ronny Rojas: 5,3
  • Casandra Tello: 3,8 (puntaje más bajo)

El nivel es alto, pero los jueces no están dispuestos a dejar pasar errores.

¿Cuándo ver el programa?

La cita es hoy a las 20:45 por Red Uno y sus plataformas digitales.

Todo está listo: luces, escenario y talento en juego.

La gran pregunta es: ¿quién se robará la noche y quién quedará en la cuerda floja?

Mira la programación en Red Uno Play

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