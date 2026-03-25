Todo listo: ellos son los protagonistas de esta noche en Duelo de Voces

El reality musical entra en una fase clave y los participantes prometen shows llenos de emoción, talento y mucha presión en el escenario.
25/03/2026 20:27
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La emoción no se detiene en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche, cuatro nuevos participantes subirán al escenario con presentaciones que prometen conquistar al público… y convencer a un jurado cada vez más exigente.
¿Quiénes cantan hoy?
Los elegidos para esta gala son:
Cada uno representa a un equipo distinto, lo que convierte la jornada en un verdadero choque de estilos y talentos.
Equipos en competencia
La batalla se intensifica entre los equipos liderados por:
Cada presentación suma puntos clave para escalar en la tabla o quedar en riesgo.
Así quedó la última gala
La jornada anterior dejó resultados que ya marcan tendencia:
El nivel es alto, pero los jueces no están dispuestos a dejar pasar errores.
¿Cuándo ver el programa?
La cita es hoy a las 20:45 por Red Uno y sus plataformas digitales.
Todo está listo: luces, escenario y talento en juego.
La gran pregunta es: ¿quién se robará la noche y quién quedará en la cuerda floja?
Mira la programación en Red Uno Play
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