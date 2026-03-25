Ritmo y carisma: Ronny Rojas puso cumbia en Duelo de Voces, pero recibió observaciones

La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces tuvo sabor tropical. Ronny Rojas subió al escenario con una apuesta distinta: una versión en cumbia de “Me está doliendo” de Carin León y Alejandro Fernández.

Con una actitud relajada y una sonrisa constante, el participante logró conectar rápidamente con el público. Sin embargo, el jurado coincidió en un punto clave: la respiración.

Las devoluciones del jurado

La maestra Alenir Echeverría fue directa en su evaluación:

“Es una voz que me gusta mucho, pero tiene problemas de respiración. Hay que trabajar en eso y va a mejorar”.

Por su parte, Marco Veizaga destacó el carisma del participante:

“Me agrada el carisma y la sonrisa que logra conectar con la gente, pero tienes problemas con la respiración. La versión me gustó, solo hay que trabajar eso”.

En tanto, Tito Larenti valoró su timbre vocal, pero apuntó a la técnica:

“Tienes un hermoso color de voz, pero hay un problema con los resonadores nasales. Lo importante es que desarrolles técnica”.

Finalmente, Diego Ríos resaltó aspectos positivos, aunque insistió en el mismo detalle:

“Cuando redondeas las palabras, las terminaciones son geniales. Tienes un lindo color de voz, pero la respiración y la resonancia nasal no me gustan. Puede salir algo muy bonito”.

Ronny Rojas puso cumbia en Duelo de Voces, pero recibió observaciones

Puntaje y balance

Tras la evaluación, Ronny obtuvo un puntaje promedio de 5,3, dejando claro que el potencial está, pero el desafío será pulir la técnica.

El participante forma parte del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, quienes respaldaron las observaciones del jurado.

“Hay que buscar mejorar siempre. Nos estamos conociendo como equipo y este es solo el arranque”, señaló Vanessa.

La competencia sigue subiendo de nivel… y cada detalle puede marcar la diferencia en el camino a la siguiente gala

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