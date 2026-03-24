Del Plan 3000 a México: Lucas ya vive el sueño de alentar a la Verde, tras la llamada del presidente

Luego de la sorpresa que significó la llamada directa del presidente del Estado, Rodrigo Paz, el pequeño Lucas Mateo Ortuño y su padre, Diego, ya se encuentran en territorio mexicano. En un contacto exclusivo con el programa "Dueños de la tarde", la familia cruceña compartió sus primeras impresiones desde la sede del encuentro de repechaje entre Bolivia y Surinam.

Diego, el progenitor de Lucas, describió la experiencia como un sueño del que todavía no quieren despertar, calificando el gesto del mandatario como un "balde de agua fría" que llegó para premiar la disciplina y el esfuerzo que el niño de nueve años demuestra día a día tanto en sus estudios como en sus entrenamientos de fútbol.

Lucas, quien es oriundo del barrio El Quior en el Plan 3000, confesó que al momento de recibir la llamada presidencial se sintió profundamente orgulloso pero también confundido, llegando a pensar inicialmente que se trataba de una broma. El pequeño hincha, que ya se perfila como una joven promesa del deporte, aprovechó el contacto para agradecer nuevamente al presidente Paz por hacer realidad este viaje. Durante la entrevista, Lucas no ocultó su admiración por figuras de la Verde como Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Robson Matheus, y lanzó un pálpito optimista para el encuentro internacional, asegurando que Bolivia se impondrá con un contundente 3 a 0.

Por su parte, Diego Ortuño destacó la importancia de este incentivo para los niños de zonas alejadas de la ciudad y agradeció la oportunidad de acompañar a su hijo en esta aventura deportiva. Como propietario de una academia de fútbol en su zona, envió un mensaje de esperanza a todos los niños y niñas del Plan 3000, señalando que los sueños se cumplen con fe y perseverancia. La familia invitó a la población a seguir el paso de Lucas en México a través de sus redes sociales, donde figuran como Lucas Mateo en TikTok y Tufi HD en Facebook, mientras se preparan para ser el amuleto de buena suerte que la selección nacional necesita en este partido decisivo.

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