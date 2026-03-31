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Deportes

Cuenta regresiva: Así se vive por fuera del estadio de Monterrey

A horas del partido, el estadio BBVA comienza a teñirse de verde con hinchas bolivianos

Juan Marcelo Gonzáles

31/03/2026 19:24

Foto: Hinchas de la Seleción llegan al estadio
México

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A pocas horas del decisivo encuentro entre Bolivia e Irak, los alrededores del estadio BBVA de Monterrey comienzan a llenarse de hinchas bolivianos que llegan con banderas, camisetas y mucha ilusión.

Aunque el movimiento aún es moderado, la expectativa crece minuto a minuto con la llegada paulatina de compatriotas.

Un estadio para la historia

El escenario del partido, conocido como el “Gigante de Acero”, podría convertirse en un lugar histórico para el fútbol boliviano, en caso de concretarse la clasificación.

“El día llegó… es un día especial que puede traer alegría a todos los bolivianos”, se reportó desde el lugar.

La unidad como protagonista

La previa está marcada no solo por el fútbol, sino por la unión de los bolivianos dentro y fuera del país.

Desde Monterrey se percibe un ambiente de identidad nacional, donde la selección se convierte en el motivo para reencontrarse y alentar juntos.

“Donde hay un boliviano, hay apoyo a la selección”, se destacó.

Llegada paulatina de la hinchada

Con el paso de las horas, se espera el ingreso masivo de hinchas al estadio, especialmente en el sector destinado a la barra boliviana.

El flujo de aficionados irá aumentando conforme se acerque el inicio del partido.

Un partido que puede marcar historia

Bolivia se encuentra ante una oportunidad histórica de volver a un Mundial, algo que no ocurre desde hace más de tres décadas.

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