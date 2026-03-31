La Paz: Pantallas gigantes y fiesta total para alentar a la Selección

La emoción por la selección boliviana se vivirá a lo grande con el Fan Fest en el Campo Ferial Chuquiago Marka, un evento abierto para que toda la población pueda reunirse y alentar a la Verde en un partido decisivo rumbo al Mundial.

Desde el Gobierno informó Rondey Miranda, en coordinación con el sector privado, se impulsa esta actividad como una alternativa para que los hinchas vivan el encuentro en un ambiente seguro y festivo.

“Queremos que sea una fiesta para todo el público”, destacó Miranda

Pantallas gigantes y show previo

El evento contará con más de 100 metros cuadrados de pantallas gigantes, donde se transmitirá el partido en vivo.

Además, habrá una previa desde las 20:30 con música en vivo, cultura y animación para encender el ambiente antes del encuentro.

Entrada libre y ambiente familiar

El Fan Fest será de ingreso gratuito, con apertura de puertas desde las 19:00.

Los asistentes podrán disfrutar de:

Gastronomía

Música en vivo

Juegos y concursos

Premios de auspiciadores

Parqueo disponible

Servicios básicos

Todo en un espacio cerrado y acondicionado para el público.

Una invitación a vestir la Verde

Los organizadores invitaron a la población a asistir con la camiseta de la selección para vivir la experiencia con identidad y pasión.

“Vengan con la polera de la selección, representando a Bolivia”, señalaron.

A un paso del sueño mundialista

El evento se da en un contexto histórico, ya que Bolivia está a 90 minutos de lograr una clasificación al Mundial, algo que no ocurre desde hace más de 30 años.

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