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La gran batalla

Brillaron en escena, pero no en la voz: la evaluación para el equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez

El último equipo apostó por un show total y una puesta en escena impactante, pero los errores vocales pesaron en la evaluación final.

Silvia Sanchez

23/03/2026 23:39

Brillaron en escena, pero no en la voz: la evaluación para el equipo de Vanessa y Carlos
Santa Cruz, Bolivia

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El team de Vanessa Añez y Carlos Pérez fue el encargado de bajar el telón de la gala con un popurrí cargado de ritmo y energía.

Integrado por Ronny Rojas, Luis Urgel, Nickole Vargas y Alejandra Aragón, el grupo apostó por una presentación diferente desde el inicio, sorprendiendo con la presencia en escena de la mentora y el productor, marcando un arranque digno de show internacional.

El espectáculo estaba servido… pero el jurado puso la lupa en lo más importante: la voz.

Las críticas del jurado:

Marco Veizaga fue directo al punto:

“Siento que hubo un desperdicio de las tremendas voces que tienen. El show estuvo lindo, pero hubo desafinaciones, y eso hay que eliminar”.

Por su parte, Alenir Echeverría apuntó a los nervios y a los ajustes musicales:

“Los nervios jugaron en contra. Cambiar los tonos de las canciones también requiere mucho más control”.

Diego Ríos destacó el espectáculo, pero no quedó convencido del todo:

“El show fue muy bueno, pero las chicas estuvieron apagadas. No estuvo del todo bien”.

Y Tito Larenti cerró con una evaluación clara:

“Fue un show total, pero vocalmente hubo bastantes errores. No se cuidó esa parte”.

El resultado:

Tras la votación, el equipo obtuvo un promedio de 4.8, apenas por encima de uno de los puntajes más bajos de la noche.

Balance final:

Mucho espectáculo, gran energía… pero la exigencia del jurado dejó claro que en esta competencia no basta con brillar en escena si la voz no acompaña.

La batalla recién comienza y cada gala sube la presión en Duelo de Voces.

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