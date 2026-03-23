Estudiantes de Unifranz crean ungüento de clavo de olor que alivia la congestión nasal y el resfrío

Un grupo de estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha dado un paso innovador al desarrollar Zygo, una pomada elaborada de manera artesanal a partir de los principios activos del clavo de olor, y orientada a aliviar los síntomas de la gripe, especialmente la congestión nasal.

El equipo está conformado por Alba Mattos, Camila Quispe, Belén Quispe y Ángel Siñani, quienes apostaron por rescatar el potencial medicinal de un recurso natural tradicionalmente que es más utilizado en la cocina.

La iniciativa surge a partir de una observación sencilla pero significativa. “Nuestro proyecto es Zygo, derribado del nombre científico del clavo de olor, que es Syzygium aromaticum. Elegimos este nombre porque queríamos mantener el origen natural de la planta”, explica Camila.

Esta elección no solo refleja identidad, sino también un enfoque científico que busca revalorizar el uso terapéutico de plantas medicinales.

El producto desarrollado es una pomada tópica que actúa como un complemento natural para el alivio del resfriado. “Los beneficios que tiene nuestro proyecto es una pomada tópica a base de clavo de olor que ayuda al alivio de los síntomas del resfriado, especialmente de la congestión nasal, aportando mejoría en la respiración de la persona”, señala Camila.

Este efecto se debe principalmente al eugenol, el compuesto activo del clavo de olor, conocido por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antimicrobianas. “Zygo tiene como principios activos el eugenol, beta-cariofileno y acetato de eugenilo, pero nos centramos en el eugenol por su alta eficacia contra el resfriado común”, explica Alba.

El eugenol actúa como un potente antiséptico y antiviral que ayuda a eliminar los patógenos en las vías respiratorias, a la vez que funciona como un analgésico local que calma la irritación de garganta y el malestar general. “Gracias a su capacidad para desinflamar las mucosas y relajar los espasmos de la tos, el eugenol de Zygo no solo alivia los síntomas superficiales, sino que trata la inflamación y la congestión desde la raíz del cuadro gripal”, destaca Alba.

Diversos estudios han demostrado que el eugenol actúa como un descongestionante natural, facilitando la expulsión de mucosidad y reduciendo la inflamación de las vías respiratorias.

Además, su acción antimicrobiana puede contribuir a disminuir la proliferación de agentes infecciosos en cuadros leves de gripe, lo que convierte a ZYGO en una alternativa prometedora dentro del enfoque de tratamientos complementarios.

La motivación del equipo para desarrollar el proyecto tuvo un componente social. “Nuestra motivación surgió porque vimos que el clavo de olor es conocido casi solo por su uso en la cocina, y la mayoría de las personas desconocía sobre su uso en propiedades medicinales. Entonces, por eso surgió nuestra idea de investigar más y poder desarrollar este producto”, añade Camila. Este hallazgo evidencia la brecha entre el conocimiento tradicional y su aplicación científica.

Sin embargo, el desarrollo del producto no estuvo exento de desafíos. Alba destaca que uno de los principales retos fue lograr una textura adecuada. “Necesitábamos una consistencia homogénea para que sea fácil de aplicar y agradable al uso”, explica la futura bioquímica. Este aspecto es clave en la formulación farmacéutica, ya que influye directamente en la aceptación del producto por parte de los usuarios.

A pesar de las dificultades, los resultados han sido alentadores. “Me siento muy feliz y satisfecha con el resultado obtenido porque detrás de este proyecto hubo mucho esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo. Logramos desarrollar un producto funcional que cumple con el objetivo planteado”, afirma Mattos.

Incluso, las pruebas preliminares muestran estabilidad en el tiempo: “hasta ahora, después de que pasaron seis meses, y sigue conservando su consistencia, aroma y características”, añade Alba.

El siguiente paso del equipo es profundizar en los estudios de estabilidad para determinar con mayor precisión la vida útil del producto. Además, como equipo desarrollador contemplan evaluaciones más rigurosas que respalden la eficacia y seguridad del producto artesanal.

Desde el ámbito académico, este tipo de iniciativas refuerzan la formación integral de los estudiantes. La docente investigadora y mentora del proyecto, Leslie Vidaurre, resalta que “la importancia de los proyectos en la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Unifranz, permite que los estudiantes desarrollen sus competencias para dar solución a problemas reales de manera efectiva”, destaca la académica.

Así, Zygo representa un ejemplo claro de cómo la investigación universitaria puede generar soluciones innovadoras a partir de recursos naturales, combinando conocimiento científico, creatividad y compromiso social para mejorar la calidad de vida.

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