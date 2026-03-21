El talento internacional también dijo presente en la última noche de batallas. El brasileño Talison Moraes, de 28 años, fue el segundo participante en subir al escenario y lo hizo con una interpretación cargada de emoción: “Usted se me llevó la vida” de Alexandre Pires.

Su presentación logró conectar rápidamente con el público y los mentores, generando elogios generalizados y el interés de varios equipos por sumarlo a sus filas.

Devolución de mentores

Desde el equipo de David Dionich y Jesús Oliva destacaron tanto su presencia escénica como su capacidad interpretativa.

“Tuviste un movimiento firme en el escenario”, señaló David, mientras que Jesús resaltó su carisma:

“Tienes un aura en el escenario”, incluso comparándolo con Bruno Mars.

Por su parte, Lilibeth Temo valoró su propuesta artística:

“Me encantó todo, la voz y la expresión, hay detalles técnicos que se pueden trabajar”.

Juan Pablo Ojeda fue directo:

“El talento se notó en el escenario”.

Vanessa Añez también destacó su seguridad:

“Me gustó tu seguridad, felicidades”.

Mientras que Maisa Roca aseguró que su interpretación logró transmitir energía y emoción:

“Hiciste vibrar el escenario”.

Evaluación del jurado

El jurado coincidió en que se trató de una de las presentaciones más sólidas de la noche.

Diego Ríos resaltó su identidad vocal:

“Muy buena presentación, ya vienes con ese tono de voz instalado, muy lindo”.

Alenir Echeverría destacó su evolución respecto a presentaciones anteriores, mientras que Tito Larenti subrayó su dominio escénico:

“Se nota lo profesional, aunque puedes trabajar más la parte melódica, me encanta tu trabajo”.

Decisión final

Tras la deliberación, se definió que Talison Moraes formará parte del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, consolidándose como uno de los competidores más fuertes en esta etapa final.

Con nostalgia y potencia: Talison se roba el show y consigue su equipo

Con carisma, técnica y una interpretación que despertó nostalgia, el artista brasileño se perfila como uno de los nombres a seguir en Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play