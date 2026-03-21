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La gran batalla

¡Se cierran los equipos! Esta noche se define el futuro de tres voces en competencia

Cada presentación será decisiva, ya que los equipos están a punto de cerrarse y solo quedan los últimos cupos disponibles.

Silvia Sanchez

20/03/2026 20:45

¡Se cierran los equipos! Esta noche se define el futuro de tres voces en competencia
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción llega a su punto más alto en Duelo de Voces. Esta noche se vive la última jornada de La Gran Batalla para la asignación de equipos, donde tres participantes lo darán todo en el escenario más importante de la televisión boliviana.

Los últimos talentos que buscan conquistar a los mentores son:

  • Mikaela Malky
  • Talison Moraes
  • Alejandra Aragón

Cada presentación será decisiva, ya que los equipos están a punto de cerrarse y solo quedan los últimos cupos disponibles.

Equipos en busca de sus últimos integrantes

Franklin Trigo y Maisa Roca

  • Kevin Córdova
  • Natalia Alcázar
  • Andrés Gonzales
  • Anyela Rengifo

Jesús Oliva y David Dionich

  • Noelia Barrientos
  • Casandra Tello
  • Esteban Garnica

Carlos Pérez y Vanessa Añez

  • Ronny Rojas
  • Luis Urgel
  • Nickole Vargas

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

  • Enrique Cuellar
  • Sarahni Paniagua
  • Jonatan Peñaranda

La expectativa es total: los mentores deberán tomar decisiones clave para completar sus equipos, mientras los participantes se juegan su permanencia en la competencia.

Una noche cargada de talento, nervios y grandes interpretaciones marcará el cierre de esta etapa. No te lo pierdas, solo por Red Uno y a través de todas sus plataformas digitales.

Mira la programación en Red Uno Play

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