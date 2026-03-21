¡Se cierran los equipos! Esta noche se define el futuro de tres voces en competencia

La emoción llega a su punto más alto en Duelo de Voces. Esta noche se vive la última jornada de La Gran Batalla para la asignación de equipos, donde tres participantes lo darán todo en el escenario más importante de la televisión boliviana.

Los últimos talentos que buscan conquistar a los mentores son:

Mikaela Malky

Talison Moraes

Alejandra Aragón

Cada presentación será decisiva, ya que los equipos están a punto de cerrarse y solo quedan los últimos cupos disponibles.

Equipos en busca de sus últimos integrantes

Franklin Trigo y Maisa Roca

Kevin Córdova

Natalia Alcázar

Andrés Gonzales

Anyela Rengifo

Jesús Oliva y David Dionich

Noelia Barrientos

Casandra Tello

Esteban Garnica

Carlos Pérez y Vanessa Añez

Ronny Rojas

Luis Urgel

Nickole Vargas

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

Enrique Cuellar

Sarahni Paniagua

Jonatan Peñaranda

La expectativa es total: los mentores deberán tomar decisiones clave para completar sus equipos, mientras los participantes se juegan su permanencia en la competencia.

Una noche cargada de talento, nervios y grandes interpretaciones marcará el cierre de esta etapa. No te lo pierdas, solo por Red Uno y a través de todas sus plataformas digitales.

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