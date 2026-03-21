¡Se cierran los equipos! Esta noche se define el futuro de tres voces en competencia

Cada presentación será decisiva, ya que los equipos están a punto de cerrarse y solo quedan los últimos cupos disponibles.
20/03/2026 20:45
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La emoción llega a su punto más alto en Duelo de Voces. Esta noche se vive la última jornada de La Gran Batalla para la asignación de equipos, donde tres participantes lo darán todo en el escenario más importante de la televisión boliviana.
Los últimos talentos que buscan conquistar a los mentores son:
Cada presentación será decisiva, ya que los equipos están a punto de cerrarse y solo quedan los últimos cupos disponibles.
Equipos en busca de sus últimos integrantes
Franklin Trigo y Maisa Roca
Jesús Oliva y David Dionich
Carlos Pérez y Vanessa Añez
Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo
La expectativa es total: los mentores deberán tomar decisiones clave para completar sus equipos, mientras los participantes se juegan su permanencia en la competencia.
Una noche cargada de talento, nervios y grandes interpretaciones marcará el cierre de esta etapa. No te lo pierdas, solo por Red Uno y a través de todas sus plataformas digitales.
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