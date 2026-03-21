Envían a la cárcel a banda que falsificaba documentos para vender vehículos robados

Tras una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó enviar a la cárcel a un hombre y una mujer acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo, reacondicionamiento y venta de vehículos con documentación falsificada. El tercer miembro del grupo, una adolescente, fue liberada debido a su minoría de edad, según confirmó la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

El "modus operandi": Clonación y desmantelamiento

La banda fue desarticulada durante una incursión policial en un domicilio ubicado en la zona de La Tamborada, en Cochabamba. En el lugar, los efectivos encontraron elementos contundentes que revelaron el ingenioso y delictivo método de operación:

Vehículos siniestrados: Los delincuentes recolectaban papeles, placas y números de chasis de motorizados que habían sido destruidos en accidentes.

Robo por encargo: Sustraían vehículos con características físicas similares a los siniestrados.

Clonación: Utilizaban la documentación de los autos destruidos para "legalizar" los robados y venderlos a terceros de manera fraudulenta.

En el inmueble también se hallaron diversas autopartes y un vehículo de manera flagrante, lo que permitió a la Fiscalía presentar elementos suficientes para lograr la detención preventiva de los adultos.

Investigaciones en curso y nexos carcelarios

El director departamental de Diprove, Luis Cordero, informó que la investigación continúa abierta para identificar a los propietarios legítimos de las autopartes halladas y determinar las circunstancias de los robos.

"Se han realizado allanamientos adicionales; si bien no se encontraron elementos vinculantes directos con este caso específico, los hallazgos nos dan luces para resolver otros tipos de robos presentados recientemente", explicó Cordero.

Asimismo, la policía maneja la hipótesis de que el cerebro de estas operaciones se encuentra dentro del penal de San Sebastián, desde donde reos estarían planificando y coordinando los robos en diferentes puntos de la ciudad.

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