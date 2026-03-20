El director departamental de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos en Cochabamba, Luis Cordero, informó este viernes que se desarticuló una red delictiva dedicada al robo y desmantelamiento de vehículos, cuyo cabecilla dirigía las operaciones desde el interior de la cárcel de San Sebastián.

El caso se activó tras la denuncia del robo de un motorizado en inmediaciones del complejo Fabril y gracias al GPS instalado en el vehículo la Policía logró rastrear su ubicación hasta un domicilio en la zona de La Tamborada, donde fue hallado.

Modus operandi

Según las investigaciones, el principal implicado, recluido en el penal, coordinaba los hechos delictivos a través de un teléfono celular, instruyendo a sus contactos en el exterior. Estas personas, tres familiares que ya fueron aprehendidos, se encargaban de ejecutar y completar el delito.

El esquema comenzaba con la identificación de vehículos vulnerables en distintos puntos de la ciudad. Una vez concretado el robo, los motorizados eran trasladados a inmuebles seguros, donde se procedía a ocultarlos temporalmente.

Posteriormente, los vehículos eran desmantelados por partes para su comercialización ilegal o bien se alteraban sus características, como placas y registros, con el fin de dificultar su identificación. En algunos casos, eran “enfriados”, escondidos por un tiempo, antes de ser reinsertados en el mercado.

Durante el operativo, los efectivos hallaron autopartes, placas de circulación y otros elementos que evidencian estas prácticas, además del celular utilizado para coordinar las acciones desde el penal.

“Estamos hablando de una estructura organizada que operaba de manera sigilosa, con roles definidos entre sus integrantes. El interno daba las órdenes y los demás ejecutaban”, explicó Cordero.

La Policía realizó una requisa en el centro penitenciario, donde se encontraron indicios que vinculan al recluso con la red. Las investigaciones continúan para establecer si existen más cómplices o conexiones con otros hechos delictivos.

Las tres personas aprehendidas permanecen bajo custodia policial, mientras el caso avanza en etapa investigativa.

Diprove exhortó a posibles víctimas a apersonarse a sus oficinas si reconocen autopartes recuperadas, para iniciar los trámites de devolución.

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