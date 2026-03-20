Anyela Rengifo cerró la noche con una apuesta poderosa y un veredicto dividido

La última presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces tenía que estar a la altura… y Anyela Rengifo lo entendió perfectamente.

Con apenas 21 años, la joven subió al escenario más importante de la televisión boliviana dispuesta a todo. Su elección no fue menor: “I Will Always Love You” de Whitney Houston, una de las canciones más exigentes de la música internacional.

El resultado fue una presentación intensa, cargada de emoción y técnica, que no dejó indiferente a nadie.

Desde el equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, las reacciones fueron positivas.

“Creo que hasta ahora es la más segura en el escenario”, destacó Maisa, mientras Franklin valoró su voz y su nivel, especialmente considerando su corta edad.

Vanesa Añez y Carlos Pérez también vieron en ella un talento en construcción.

“A pesar de algunos errores, puede llegar a la excelencia”, afirmó Carlos.

Para Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda, la potencia vocal fue innegable, aunque hicieron un llamado a la sutileza.

“Tienes una voz poderosa, pero hay que usar menos arreglos para lograr mayor armonía… aun así, me encantó tu seguridad”, señaló Lilibeth.

El análisis continuó con David Dionich, quien elevó el tono de los elogios:

“Fue una obra de arte. No es un 10, pero puede llegar a una plenitud total”.

Jesús Oliva, por su parte, destacó el riesgo asumido y la actitud mostrada en el escenario.

Sin embargo, el panorama cambió con la evaluación del jurado.

Marco Veizaga dejó en claro que la competencia busca autenticidad:

“No queremos imitaciones, sino artistas originales”, resaltando que Anyela tiene presencia, actitud y personalidad.

Tito Larenti reconoció el desafío asumido al salir de su zona de confort, aunque cuestionó el uso excesivo de recursos en la interpretación.

Alenir Echeverría fue directa y firme:

“Tienes un color de voz que impacta, eres imponente, pero hay mucho por trabajar. El lunes empieza la guerra”.

Finalmente, Diego Ríos apuntó a un exceso de intensidad:

“Fue demasiada energía. Con una interpretación más suave, hubiera sido impresionante”.

La tensión se mantuvo hasta el último segundo… hasta que llegó la decisión final: Anyela Rengifo se suma al equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Un cierre potente, arriesgado y lleno de contrastes… porque en La Gran Batalla, no basta con brillar: hay que saber cómo hacerlo.

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