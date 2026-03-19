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Viceministro Pimentel aclara que desfiles se mantienen, pero con menos estudiantes por el Día del Mar

El viceministro de Educación Regular explicó que la disposición no prohíbe los desfiles, sino que recomienda mantener esta tradición con la participación de grupos pequeños de estudiantes.

Cristina Cotari

19/03/2026 10:56

El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel. Foto captura
Bolivia

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El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, aclaró que los desfiles por el 23 de marzo, Día del Mar en Bolivia, se realizarán con delegaciones estudiantiles reducidas, en el marco de un instructivo emitido a las direcciones departamentales de educación.

La autoridad explicó que la disposición no prohíbe los desfiles, sino que recomienda mantener esta tradición con la participación de grupos pequeños de estudiantes, según ABI.

“Se ha recomendado que los desfiles ya programados continúen, pero llevando delegaciones pequeñas de las unidades educativas”, señaló.

Asimismo, indicó que el instructivo establece la realización de actos cívicos breves, con una duración no mayor a 30 minutos, con el objetivo de evitar la interrupción prolongada de las labores escolares y promover la reflexión sobre la fecha.

La agenda sugerida incluye el izado de la bandera, la entonación del Himno Nacional, la Marcha Naval y un espacio de reflexión cívica sobre la memoria histórica, la unidad nacional y el derecho al acceso soberano al mar.

Pimentel también mencionó que, según reportes de directores departamentales, en algunas regiones se realizan desfiles por esta fecha, mientras que en otras no. No obstante, se recomendó la participación en actos organizados por distintas instituciones, especialmente por la Armada Boliviana, con delegaciones reducidas.

El Ministerio de Educación instruyó que unidades educativas fiscales, de convenio y privadas lleven adelante estas actividades en conmemoración del Día del Mar, priorizando la continuidad de las clases.

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