¿Habrá actos por el Día del Mar? Educación aclara cómo serán en colegios

El Ministerio de Educación aclaró cómo se desarrollarán los actos cívicos por el 23 de marzo, Día del Mar, en las unidades educativas del país.

A través de un instructivo emitido el martes, la cartera de Estado dispuso que los colegios fiscales, de convenio y privados del Sistema Educativo Plurinacional deberán realizar un acto cívico breve, garantizando el normal desarrollo de las actividades académicas.

“El instructivo establece que las Direcciones Departamentales de Educación deberán instruir a las instituciones educativas la realización de un acto conmemorativo, respetando el calendario escolar y la continuidad de las clases”, señala el documento oficial.

La disposición fue dirigida a las direcciones departamentales de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Pando.

Según el instructivo, el acto deberá llevarse a cabo el 23 de marzo, al inicio de la jornada escolar, con una duración breve.

El programa conmemorativo deberá desarrollarse con solemnidad y respeto, e incluir actividades como:

Izado de la Bandera Nacional

Entonación del Himno Nacional de Bolivia

Interpretación de la Marcha Naval

Reflexión cívica sobre la memoria histórica, la unidad nacional y el derecho al acceso soberano al mar

Asimismo, se establece que los directores departamentales y subdirectores de educación serán responsables de garantizar el cumplimiento de esta disposición.

La medida se enmarca en la normativa vigente que asegura el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases dentro del calendario escolar.

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