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¿Sin carnet para votar? Segip brindará atención este sábado

El Segip amplía horarios y habilita atención hasta el sábado ante el incremento de trámites.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/03/2026 22:45

Foto: Segip
Santa Cruz, Bolivia

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A solo tres días de las elecciones subnacionales, se incrementa la afluencia de ciudadanos en oficinas del Servicio General de Identificación Personal-Segip para tramitar su cédula de identidad.

El director del Segip, Pablo Lijerón, informó que actualmente se registra una temporada “media alta”, con la emisión de aproximadamente 3.000 documentos diarios.

De mantenerse este ritmo, se prevé alcanzar cerca de 18.000 cédulas entregadas hasta el sábado.

La autoridad explicó que, por instrucción nacional, la atención se extenderá este sábado desde las 07:00 hasta las 15:00, recomendando a la población realizar sus trámites con anticipación, preferentemente hasta el viernes, para evitar filas de último momento.

Asimismo, recordó que continúan operando los equipos EDA (Emisión Documental Automatizada) que atienden las 24 horas, ubicados en el segundo anillo y avenida San Aurelio, además del aeropuerto de Viru Viru, donde los ciudadanos pueden recoger su documento en cualquier momento.

Desde la institución instan a la población a no esperar hasta el último día y asegurar su documento para participar sin inconvenientes en la jornada electoral.

 

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