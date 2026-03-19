¿Tramitará su cédula de identidad?: Lleva todos los requisitos y evita las colas en Segip

El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) anunció una jornada de atención extraordinaria a nivel nacional para este sábado 21 de marzo, con el objetivo de facilitar la obtención de la cédula de identidad de cara a las Elecciones Subnacionales 2026.

La atención se realizará en todas las oficinas del país en el horario de 7:00 a 15:00, como parte de un esfuerzo institucional para garantizar que ningún ciudadano quede impedido de ejercer su derecho al voto por falta de documento.

“El objetivo es brindar comodidad y rapidez en la tramitación de la cédula de identidad. Nuestra prioridad es que ningún ciudadano se quede sin ejercer su derecho democrático”, afirmó el director ejecutivo del SEGIP, Diego Tejerina Morato.

Requisitos para sacar tu cédula de identidad

Requisitos para personas mayores de 18 años

(Trámite por primera vez)

Certificado de nacimiento original, emitido por el Sereci, obtenido después de 2007.

Depósito bancario o transferencia de Bs 17 a nombre del titular.

Certificación de partida única vigente del Sereci (si corresponde).

Resolución administrativa de nueva inscripción, si corresponde.

Requisitos para menores de 18 años

(Trámite por primera vez)

Certificado de nacimiento original, emitido después de julio de 2007. Depósito bancario o transferencia de Bs 17 a nombre del menor. Presencia física del niño o niña. Presencia de uno o ambos padres con su cédula de identidad.

Costo

Para su reposición o renovación, se requiere únicamente el depósito bancario de 17 bolivianos, que puede realizarse en entidades financieras autorizadas, mediante UNImóvil Plus o con tarjeta de débito o crédito.

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