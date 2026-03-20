¡Atención, votantes! Así puedes obtener tu cédula antes de las subnacionales sin filas

A pocos días de las elecciones subnacionales, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) ha implementado en Santa Cruz un sistema innovador que permite a los ciudadanos obtener su cédula de identidad de manera rápida, sin filas y en cualquier momento del día.

Se trata de cabinas automatizadas de emisión documental, conocidas como Estaciones de Emisión Documental Automatizada (EDA), que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estas máquinas permiten reponer la cédula de identidad o duplicar licencias de conducir en cuestión de minutos.

Uno de estos equipos se encuentra ubicado en el segundo anillo, cerca de la avenida San Aurelio, mientras que una segunda estación opera en el Aeropuerto Internacional Viru Viru. Ambas forman parte de una estrategia para facilitar el acceso a documentos esenciales, especialmente en el contexto electoral.

El servicio está habilitado para usuarios que ya cuentan con su firma digital registrada en el sistema del Segip. En caso de que el documento esté vencido, se requiera modificar datos o no se tenga la firma digital, el trámite deberá realizarse de manera presencial en ventanilla.

Costos del servicio

Reposición de cédula de identidad: Bs 50

Licencia de motociclista: Bs 80

Licencia de conductor de vehículo: Bs 160

Las cabinas generan un código QR que permite realizar el pago en el mismo lugar, agilizando aún más el proceso.

Paso a paso para obtener la cédula

Seleccionar la opción “cédula de identidad”

Ingresar el número de C.I. y la fecha de nacimiento

Colocar la huella digital en el lector

Realizar la verificación facial

Elegir el método de pago

Confirmar la solicitud

Retirar el documento del dispensador

Con esta implementación, el Segip busca evitar largas filas y trámites burocráticos, asegurando que los ciudadanos cuenten con su documentación vigente para ejercer su derecho al voto este domingo.

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