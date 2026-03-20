¡Atención, votantes! Así puedes obtener tu cédula antes de las subnacionales sin filas

Se trata de cabinas automatizadas de emisión documental, conocidas como Estaciones de Emisión Documental Automatizada (EDA), que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana.
20/03/2026 13:37
Escuchar esta nota
A pocos días de las elecciones subnacionales, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) ha implementado en Santa Cruz un sistema innovador que permite a los ciudadanos obtener su cédula de identidad de manera rápida, sin filas y en cualquier momento del día.
Se trata de cabinas automatizadas de emisión documental, conocidas como Estaciones de Emisión Documental Automatizada (EDA), que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estas máquinas permiten reponer la cédula de identidad o duplicar licencias de conducir en cuestión de minutos.
El servicio está habilitado para usuarios que ya cuentan con su firma digital registrada en el sistema del Segip. En caso de que el documento esté vencido, se requiera modificar datos o no se tenga la firma digital, el trámite deberá realizarse de manera presencial en ventanilla.
Costos del servicio
Reposición de cédula de identidad: Bs 50
Licencia de motociclista: Bs 80
Licencia de conductor de vehículo: Bs 160
Las cabinas generan un código QR que permite realizar el pago en el mismo lugar, agilizando aún más el proceso.
Paso a paso para obtener la cédula
Seleccionar la opción “cédula de identidad”
Ingresar el número de C.I. y la fecha de nacimiento
Colocar la huella digital en el lector
Realizar la verificación facial
Elegir el método de pago
Confirmar la solicitud
Retirar el documento del dispensador
Con esta implementación, el Segip busca evitar largas filas y trámites burocráticos, asegurando que los ciudadanos cuenten con su documentación vigente para ejercer su derecho al voto este domingo.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55