Conozca los taxis autorizados en los aeropuertos durante las elecciones subnacionales

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que este domingo, jornada electoral, solo operarán vuelos internacionales en los aeropuertos de Viru Viru, Jorge Wilstermann y El Alto, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, tanto de llegada como de salida de pasajeros.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó que la medida busca garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en todo el país.

Durante esta jornada, solo los taxis y líneas de transporte autorizadas podrán trasladar pasajeros hacia y desde los aeropuertos. Los contactos por terminal son:

Aeropuerto Internacional Viru Viru

Taxis autorizados: 3-3336002 / 78469055

Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann

Sindicato 14 de Septiembre: 4592800 / 4592700

Sindicato 14 de Septiembre: 4280002 / 4280006

Aeropuerto Internacional de El Alto

Sindicato Contranstur: 73217668 / 72064266

Sindicato Andino: 69805601

Sindicato Aeropuerto: 73716553

Sindicato 29 de Mayo: 63247335

Sindicato Pabón: 71928139

Naabol recomienda a los pasajeros portar pasaporte y boleto aéreo y coordinar previamente con las líneas autorizadas para garantizar un traslado seguro y ágil hacia las terminales aéreas.

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