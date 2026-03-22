Ratifican que sólo se permitirán vuelos internacionales durante la jornada electoral

Durante la jornada electoral de este 22 de marzo, las operaciones aéreas en Bolivia se encuentran restringidas, permitiéndose únicamente vuelos internacionales desde tres aeropuertos habilitados.

Según reportes desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, las rutas nacionales fueron suspendidas en su totalidad, mientras que continúan operando conexiones al exterior.

La medida también se aplica en el Aeropuerto Internacional de El Alto y el Aeropuerto Jorge Wilstermann, los únicos tres aeropuertos autorizados para operar durante esta jornada.

Vuelos internacionales activos

Pese a las restricciones, algunos pasajeros mantienen sus itinerarios hacia el exterior.

“Hay vuelos programados hacia destinos como Miami y Sao Paulo, y los pasajeros ya están en terminal para abordar”, se informó.

Medida por la jornada electoral

La suspensión de vuelos nacionales responde a disposiciones adoptadas en el marco de las elecciones subnacionales, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso.

Se prevé que las operaciones aéreas se normalicen cerca de la medianoche, una vez concluida la jornada electoral.

Mira la programación en Red Uno Play