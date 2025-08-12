¿Perdió su carnet? Así puede reponerlo sin hacer filas en Santa Cruz

Si perdió su cédula de identidad, ahora puede reponerla de manera rápida y sin filas, gracias a la máquina dispensadora instalada por el Servicio General de Identificación Personal (Segip), en Santa Cruz.

Este servicio le permitirá contar con el documento vigente y así poder votar en las Elecciones Generales del próximo domingo 17 de agosto.

La máquina está ubicada en el segundo anillo, cerca de la esquina con la avenida San Aurelio. El servicio está disponible para usuarios que ya tienen su firma digitalizada en el sistema del Segip, y forma parte del Sistema de Emisión Documental Automatizada (EDA).

Funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana, y permite también obtener duplicados de licencias de conducir.

En caso de que el documento esté vencido, se requiera cambio de datos o no se tenga la firma digital, el trámite deberá realizarse en ventanilla.

Costos del servicio

Reposición de C.I.: Bs 50

Licencia de motociclista: Bs 80

Licencia de conductor de vehículo: Bs 160

El equipo genera un código QR para pagar en el mismo lugar.

Procedimiento paso a paso para obtener la C.I.

Seleccionar la opción “cédula de identidad” Digitar el número de C.I. y la fecha de nacimiento Colocar la huella en el lector Realizar la verificación facial mirando la cámara Elegir el método de pago si no se canceló previamente Confirmar los pasos y seleccionar “obtener C.I.” Esperar y retirar el documento del dispensador

Mira la programación en Red Uno Play