¿Perdió su carnet? Así puede reponerlo sin hacer filas en Santa Cruz

A pocos días de la cita electoral, cabe recordar que el Segip habilitó en Santa Cruz un equipo automático que funciona las 24 horas y permite reponer la cédula de identidad.
12/08/2025 16:54
Escuchar esta nota
Si perdió su cédula de identidad, ahora puede reponerla de manera rápida y sin filas, gracias a la máquina dispensadora instalada por el Servicio General de Identificación Personal (Segip), en Santa Cruz.
Este servicio le permitirá contar con el documento vigente y así poder votar en las Elecciones Generales del próximo domingo 17 de agosto.
Funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana, y permite también obtener duplicados de licencias de conducir.
En caso de que el documento esté vencido, se requiera cambio de datos o no se tenga la firma digital, el trámite deberá realizarse en ventanilla.
Costos del servicio
Reposición de C.I.: Bs 50
Licencia de motociclista: Bs 80
Licencia de conductor de vehículo: Bs 160
El equipo genera un código QR para pagar en el mismo lugar.
Procedimiento paso a paso para obtener la C.I.
Seleccionar la opción “cédula de identidad”
Digitar el número de C.I. y la fecha de nacimiento
Colocar la huella en el lector
Realizar la verificación facial mirando la cámara
Elegir el método de pago si no se canceló previamente
Confirmar los pasos y seleccionar “obtener C.I.”
Esperar y retirar el documento del dispensador
Mira la programación en Red Uno Play
16:30
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00