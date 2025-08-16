Sin carnet y contra reloj: Segip está atendiendo, estos son los horarios

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) anunció un horario especial de atención para este sábado 16 de agosto, con el fin de que los ciudadanos puedan tramitar su cédula de identidad y estar listos para votar en las elecciones generales de mañana, domingo 17 de agosto. Las oficinas a nivel nacional estarán abiertas desde las 08:30 hasta las 12:30.

La atención especial del Segip responde a la alta demanda de documentos de identidad, ya que la cédula de identidad física es el único documento válido para sufragar. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido claro al recordar que no se aceptarán fotocopias, documentos digitales, pasaportes, ni ningún otro tipo de identificación en el día de la votación.

Sin embargo, hay una excepción: las cédulas de identidad vencidas con una antigüedad de hasta un año también serán aceptadas. El Reglamento para las Elecciones Generales 2025 establece que el ciudadano debe exhibir su cédula de identidad de forma física para acreditar su identidad antes de votar.

En estas elecciones, los bolivianos elegirán a su presidente y vicepresidente, además de 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales. Un total de 7,937,138 ciudadanos están habilitados para votar, distribuidos entre Bolivia y 22 países en el extranjero. Asegurarse de tener la cédula de identidad al día es crucial para participar en este importante evento democrático.

