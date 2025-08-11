¡Atención! Segip amplía horario desde este miércoles para tramitar cédula de identidad

A partir de este miércoles 13 de agosto, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) ampliará su horario de atención para que la población pueda obtener su cédula de identidad de cara a las elecciones generales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el único documento válido para votar es la cédula de identidad en formato físico, aunque también se permite sufragar con un carnet caducado hasta por un año.

Para evitar contratiempos, el Segip atenderá desde las 07:30 hasta las 18:30 el miércoles, jueves y viernes previos a la jornada electoral.

“A nivel nacional, miércoles, jueves y viernes se extiende el horario, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Ampliamos el horario de atención por las elecciones generales que se avecinan el próximo domingo”, informó el responsable de comunicación del Segip, Ramiro Oliden.

Además, la institución recordó que están disponibles las cabinas de Emisión Documental Automatizada (EDA), que permiten obtener un duplicado de la cédula de identidad de manera rápida.

