Boliviano en Argentina recibe emotiva sorpresa para ir el concierto de Los Kjarkas y llora de emoción

La difícil situación que viven muchos bolivianos en el exterior no les impide mantener vivas sus raíces y su cultura. Un ejemplo reciente se viralizó en redes sociales, unos hijos sorprendieron a su padre, gran admirador de Los Kjarkas, con un regalo especial.

El obsequio incluyó un poncho similar al que usa la agrupación y entradas para el concierto que el conjunto cochabambino ofrecerá el próximo 21 de agosto en el Arena Maipú Stadium, en Mendoza.

La entrega se realizó en una fecha especial para la familia. El momento quedó registrado en video, y la emoción del hombre, quien derramó lágrimas, conmovió a miles de usuarios en redes sociales, en especial a la comunidad boliviana residente en el exterior.

Ahora, familiares y amigos esperan que la agrupación pueda autografiar el poncho durante la presentación, para completar la sorpresa.

