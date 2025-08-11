TEMAS DE HOY:
Seguridad Santa Cruz ladrones armados

26ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Boliviano en Argentina recibe emotiva sorpresa para ir el concierto de Los Kjarkas y llora de emoción

El hombre, fanático del grupo, soñaba con asistir a una presentación y sus hijos le cumplieron ese deseo.

Silvia Sanchez

11/08/2025 16:48

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

La difícil situación que viven muchos bolivianos en el exterior no les impide mantener vivas sus raíces y su cultura. Un ejemplo reciente se viralizó en redes sociales, unos hijos sorprendieron a su padre, gran admirador de Los Kjarkas, con un regalo especial.

El obsequio incluyó un poncho similar al que usa la agrupación y entradas para el concierto que el conjunto cochabambino ofrecerá el próximo 21 de agosto en el Arena Maipú Stadium, en Mendoza.

La entrega se realizó en una fecha especial para la familia. El momento quedó registrado en video, y la emoción del hombre, quien derramó lágrimas, conmovió a miles de usuarios en redes sociales, en especial a la comunidad boliviana residente en el exterior.

Ahora, familiares y amigos esperan que la agrupación pueda autografiar el poncho durante la presentación, para completar la sorpresa.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD