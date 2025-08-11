TEMAS DE HOY:
“El olor es insoportable”; Gran cantidad de basura inunda las calles de La Paz

Comerciantes aseguran que sus ventas redujeron por la presencia de residuos en cercanías de los mercados.

Silvia Sanchez

11/08/2025 15:49

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

La acumulación de basura en la ciudad de La Paz empieza a generar perjuicios a la población, y es que aseguran, que no pueden circular normalmente por las calles, ya que los residuos están sobre las aceras y desprenden mal olor.

“Esta en Calacoto igual, tanto sol que está haciendo, con la basura se puede provocar enfermedades”, dicen algunos transeúntes.

 

Los comerciantes piden soluciones, denuncian que sus ventas redujeron considerablemente ya que la basura está en todo el alrededor de los mercados.

“Ya estamos llenos de basura, con lo que pasa la hora y el sol, el olor se siente más”, cuenta una comerciante.

 

En tanto, la movilización continúa en puertas del relleno sanitario, donde trabajadores piden a las autoridades que se garantice su estabilidad laboral.

 

