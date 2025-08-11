Viceministro Aguilera: Ramiro Cucho se "cobija” en el Trópico de Cochabamba

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que el dirigente evista Ramiro Cucho, acusado de estar vinculado al asesinato de tres policías durante el bloqueo en Llallagua (Potosí), estaría refugiado en el Trópico de Cochabamba, junto a otros implicados en los hechos luctuosos.

“Hemos tomado acciones que nos permiten su ubicación, y estoy seguro que con este trabajo vamos a poder capturarlo prontamente. Saliendo por el norte de Potosí, así lo dicen sus dispositivos celulares, con los otros copartícipes de estos asesinatos, que han encontrado cobijo en un área del país situada en el Trópico de Cochabamba”, señaló Aguilera a los medios de comunicación.

La autoridad aseguró que existen 14 informes que vinculan directamente a Cucho con el ataque desde el cerro Collo, donde en junio efectivos policiales fueron emboscados y asesinados.

Cuestionó que, pese a las pruebas presentadas, la justicia no revocó a tiempo las medidas cautelares de detención domiciliaria ni ejecutado su detención preventiva.

“Esto significa encubrimiento, protección, negligencia, que han permitido que hoy ese responsable de hechos luctuosos esté en fuga”, puntualizó la autoridad.

El dirigente evista, Ramiro Cucho también enfrenta procesos por terrorismo, alzamiento armado y amenazas de violencia, derivados de su rol en el bloqueo de 24 días del año pasado y sus amenazas públicas si se inhabilitaba la candidatura de Evo Morales.

